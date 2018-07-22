Футбольные ассоциации России и Японии в дни ЧМ подписали соглашение о сотрудничестве

Футбольные ассоциации России и Японии в дни проведения чемпионата мира подписали соглашение о сотрудничестве.Об этом заявил посол России в Токио Михаил Галузин."Чемпионат мира по футболу, безусловно, позитивно прозвучал для российско-японских отношений в целом. Многие болельщики из Японии посетили Россию во время мундиаля.В качестве почетного гостя с японской стороны Россию в связи с чемпионатом мира посетила ее высочество принцесса Хисако Такамадо, являющаяся почетным председателем Японской футбольной ассоциации", — сказал дипломат.