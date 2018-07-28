Екатерина Гамова: ЗМС для футболистов сборной России – перебор

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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19:22
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15:37
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Екатерина Гамова: ЗМС для футболистов сборной России – перебор
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала свое высказывание в Инстаграме, в котором спортсменка раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.
– Для меня все спортсмены равны, у всех есть высший уровень, к которому они стремятся. Награждение футболистов званиями ЗМС выглядит странно, получается, на одну ступень с олимпийскими призерами и чемпионами мира ставят тех, кто дошел до четвертьфинала, таким способом награда обесценивается, – сказала Гамова. – К самим игрокам, как я уже писала, вопросов нет, только к нашим спортивным руководителям.
– Как нужно было в таком случае поступить министерству спорта?
– Никак. По крайней мере, за тот результат, которого добилась футбольная сборная России, не стоит давать ЗМС. На ЧМ-2010 по волейболу у женщин, который мы выиграли, не всем членам команды было присвоено такое звание, хотя так не должно быть. Это было решение министерства спорта, нам объяснили, что не награждены были те, кто не входил в основной состав. Разве это правильно? Если награждать, то тогда всех. Получается, с одной стороны есть девушки-чемпионки мира по волейболу без звания, с другой – футболисты, вышедшие в четвертьфинал ЧМ, но звание получившие.
– Россия – не фаворит на крупных футбольных турнирах, в отличие от, например, хоккея или волейбола. Сборная добилась исторического достижения, может, стоило сделать исключение?
– Значит, нужно стремиться к конкурентоспособности в футболе. Сборная России получила свою долю славы, подарила стране праздник своим выступлением на ЧМ-2018, наверное, ребята получат хорошие премии за турнир, но почему мы должны делать для кого-то исключение? Помимо футбола есть другие виды спорта, в которых ребята стремятся завоевать самые высокие места, и никому из них за выход в четвертьфинал, полуфинал чемпионата мира, даже за победу на европейском первенстве не присвоят ЗМС.
Да, наши футболисты – молодцы, сделали мощный рывок, добились того результата, которого давно не было, но они не стали лучшими в мире. Мы всей страной за них болели, радовались их успеху, но есть какие-то вещи, которые не стоит делать так спонтанно. Думаю, со мной согласятся многие спортсмены высокого уровня. Присвоение российским футболистам-участникам ЧМ-2018 звания ЗМС – необдуманный шаг, мне кажется, это перебор.
"Спорт-Экспресс"
– Для меня все спортсмены равны, у всех есть высший уровень, к которому они стремятся. Награждение футболистов званиями ЗМС выглядит странно, получается, на одну ступень с олимпийскими призерами и чемпионами мира ставят тех, кто дошел до четвертьфинала, таким способом награда обесценивается, – сказала Гамова. – К самим игрокам, как я уже писала, вопросов нет, только к нашим спортивным руководителям.
– Как нужно было в таком случае поступить министерству спорта?
– Никак. По крайней мере, за тот результат, которого добилась футбольная сборная России, не стоит давать ЗМС. На ЧМ-2010 по волейболу у женщин, который мы выиграли, не всем членам команды было присвоено такое звание, хотя так не должно быть. Это было решение министерства спорта, нам объяснили, что не награждены были те, кто не входил в основной состав. Разве это правильно? Если награждать, то тогда всех. Получается, с одной стороны есть девушки-чемпионки мира по волейболу без звания, с другой – футболисты, вышедшие в четвертьфинал ЧМ, но звание получившие.
– Россия – не фаворит на крупных футбольных турнирах, в отличие от, например, хоккея или волейбола. Сборная добилась исторического достижения, может, стоило сделать исключение?
– Значит, нужно стремиться к конкурентоспособности в футболе. Сборная России получила свою долю славы, подарила стране праздник своим выступлением на ЧМ-2018, наверное, ребята получат хорошие премии за турнир, но почему мы должны делать для кого-то исключение? Помимо футбола есть другие виды спорта, в которых ребята стремятся завоевать самые высокие места, и никому из них за выход в четвертьфинал, полуфинал чемпионата мира, даже за победу на европейском первенстве не присвоят ЗМС.
Да, наши футболисты – молодцы, сделали мощный рывок, добились того результата, которого давно не было, но они не стали лучшими в мире. Мы всей страной за них болели, радовались их успеху, но есть какие-то вещи, которые не стоит делать так спонтанно. Думаю, со мной согласятся многие спортсмены высокого уровня. Присвоение российским футболистам-участникам ЧМ-2018 звания ЗМС – необдуманный шаг, мне кажется, это перебор.
"Спорт-Экспресс"
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