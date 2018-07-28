Екатерина Гамова: ЗМС для футболистов сборной России – перебор

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Екатерина Гамова: ЗМС для футболистов сборной России – перебор

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала свое высказывание в Инстаграме, в котором спортсменка раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018.

– Для меня все спортсмены равны, у всех есть высший уровень, к которому они стремятся. Награждение футболистов званиями ЗМС выглядит странно, получается, на одну ступень с олимпийскими призерами и чемпионами мира ставят тех, кто дошел до четвертьфинала, таким способом награда обесценивается, – сказала Гамова. – К самим игрокам, как я уже писала, вопросов нет, только к нашим спортивным руководителям.

– Как нужно было в таком случае поступить министерству спорта?

– Никак. По крайней мере, за тот результат, которого добилась футбольная сборная России, не стоит давать ЗМС. На ЧМ-2010 по волейболу у женщин, который мы выиграли, не всем членам команды было присвоено такое звание, хотя так не должно быть. Это было решение министерства спорта, нам объяснили, что не награждены были те, кто не входил в основной состав. Разве это правильно? Если награждать, то тогда всех. Получается, с одной стороны есть девушки-чемпионки мира по волейболу без звания, с другой – футболисты, вышедшие в четвертьфинал ЧМ, но звание получившие.

– Россия – не фаворит на крупных футбольных турнирах, в отличие от, например, хоккея или волейбола. Сборная добилась исторического достижения, может, стоило сделать исключение?

– Значит, нужно стремиться к конкурентоспособности в футболе. Сборная России получила свою долю славы, подарила стране праздник своим выступлением на ЧМ-2018, наверное, ребята получат хорошие премии за турнир, но почему мы должны делать для кого-то исключение? Помимо футбола есть другие виды спорта, в которых ребята стремятся завоевать самые высокие места, и никому из них за выход в четвертьфинал, полуфинал чемпионата мира, даже за победу на европейском первенстве не присвоят ЗМС.

Да, наши футболисты – молодцы, сделали мощный рывок, добились того результата, которого давно не было, но они не стали лучшими в мире. Мы всей страной за них болели, радовались их успеху, но есть какие-то вещи, которые не стоит делать так спонтанно. Думаю, со мной согласятся многие спортсмены высокого уровня. Присвоение российским футболистам-участникам ЧМ-2018 звания ЗМС – необдуманный шаг, мне кажется, это перебор.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:51
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11
(4)
№11 Написал: N-52 (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чему удивляетесь ? По понятиям живем во всем, а не по закону.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№10 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 19:15) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну что модератор - в трусы наделал от моего комментария и побыстрее удалил ???


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№9 Написал: командир (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (1)

Теперь можно и на "заслуженный" отдых
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№8 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 18:43) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хоть одна вменяемая....в угаре поклонения великому ПУ
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drill
Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Габулов ЗМС с 2005 года. У них стимул не пропал

Они профи уже.А другим может навредить


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: Drill (Сегодня, 18:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Согласен с ней.Пропадает стимул прыгнуть выше.

Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Габулов ЗМС с 2005 года. У них стимул не пропал
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:12) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Особенно заслужили Смолов и Смольников.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:12) #
  • +3
  •  (3)

Провалятся на Евро - отберут обратно))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 18:10) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Наверху ошиблись? Об этом даже страшно подумать... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 18:09) #
  • +8
  •  (8)

Критерии присвоения ЗМС должны быть одни. Гамова на все 200% права. Посмотрите на хоккейную сборную и на наших футбольных инвалидов.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:08) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с ней.Пропадает стимул прыгнуть выше.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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