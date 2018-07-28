Валерий Газзаев: поддерживаю решение наградить футболистов сборной званиями ЗМС

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Валерий Газзаев: поддерживаю решение наградить футболистов сборной званиями ЗМС

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал слова Екатерины Гамовой, которая раскритиковала решение Минспорта наградить футболистов сборной России званиями "Заслуженных мастеров спорта". Известная волейболистка считает, что таким образом звание обесценивается.

"Поддерживаю решение выдать футболистам сборной звания "Заслуженных мастеров спорта". Есть же такой пункт: "в порядке исключения", "за выдающийся вклад". Для нашего футбола это выдающееся достижение – сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира!

Игроки заслужили эти звания. К тому же в истории были такие случаи. В 1966 году на чемпионате мира в Англии сборная СССР дошла до полуфинала и заняла четвертое место. Потом футболистов национальной команды наградили званиями заслуженных мастеров", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 18:03
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(3)
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:50) #
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Смолов - ЗМС? Абсурд.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 18:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Они все любят ПЭЖЕ.....И у сборной малиновые штаны
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:41) #
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  •  (2)

Так скоро введут звание Заслуженный олигарх.Звание Герой России уже за выборы дают. Я думаю так же, как и Вы товар щ Президент. Псина ручная.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пес забыл по обыкновению пожелать здоровья солнцеликому...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№5 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 18:25) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
следующий раз ЗМС будут давать за выход из отборочного турнира
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 18:09) #
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online

Пес тоже рекорды ставит - по вылизыванию.


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:07) #
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В 1966 году после ЧМ дали только МСМК,ЗМС участники ЧМ получали начиная с 1967 года и то не все сразу.И посмотрите на составы - по сравнению с 66-м,нынешним и КМС-то много будет.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Газзаев лизоблюд, поддержит всё что связано с путиным
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
По моему тоже черезчур, как минимум игроки для получения ЗМС должны играть в 1/2 финале.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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