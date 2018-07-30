Александр Мостовой поддержал Гамову и Мусэрского

Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой согласился с волейболистами Екатриной Гамовой и Дмитрием Мусэрским, которые раскритиковали Министерство спорта РФ за присуждение футболистам нашей национальной команды званий "Заслуженный мастер спорта" за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.– Я отталкиваюсь от того, что если команда занимает призовые места – это медаль. А за четвертое место ее не дают, – заметил Мостовой. – Нельзя же говорить: “Давайте за четвертое место медаль вручим”.– А что такое “В порядке исключения”? Как это воспринимать?– Меня часто об этом спрашивают. Большую часть карьеры провел за границей, и никогда не слышал, чтобы Зидан был заслуженным мастером спорта. Понятно, что в каждом государстве есть какие-то свои привилегии, звания. Конечно, для своей страны это важно. Но другое дело, что когда награждают 20 человек, из которых 7-8 вообще не выходили на поле, а ты играл 15 лет и у тебя ничего нет. Это смешно.