Дмитрий Песков: я проиграл огромные деньги, поставив на Испанию в матче с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, Дмитрий Песков рассказал о споре с известным режиссером Тиграном Кеосаяном."Я своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил крупную сумму денег. Кстати, долг я ему еще не отдал.Перед матчем ЧМ-2018 Россия — Испания я поставил на испанцев. Однако радовались победе сборной мы вместе. Тигран, я отдам! Честное слово!", — сказал Песков.