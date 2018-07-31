Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о впечатлениях по поводу матчей первого тура чемпионата РПЛ, не согласился с присвоением звания ЗМС футболистам сборной России, отметил, что Федору Смолову давно нужно было уезжать в зарубежный чемпионат, а также выразил мнение, что российскому футболу необходимо ориентироваться на систему, которая была в СССР.
- Какое впечатление оставили матчи первого тура?
- Смотрел игру «Локомотив» - ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата — ну, в принципе ничего нового. В принципе игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперед. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодежь красно-синих. Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет. Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» - «Спартак» в следующем туре.
- Примечательными были два момента в матче «Рубин» - «Краснодар», когда нападающий южан Федор Смолов сначала отметился голом в ворота хозяев, а затем допустил ошибку, в результате которой «Рубин» вышел вперед. То, что произошло, эхо нереализованного на чемпионате мира пенальти?
- Я уже давно говорил, что Федору нужно было уезжать играть в Европу, бежать из нашего чемпионата. Правильное решение принял Александр Головин, уехавший в «Монако». Вот и Смолову нужно было уезжать. Но это уж не мне решать — у него есть агент и руководитель клуба. Просто здесь он точно не будет прогрессировать — напротив, начнет как игрок деградировать. Я абсолютно серьезно говорю. Буду очень болеть за Головина. Сейчас он должен почувствовать уровень футбола во французском чемпионате. Если есть достойные предложения — уезжайте.
- Будет обидно, если все разбегутся. Когда наступит момент, когда в плане игры выступать в нашем чемпионате будет одно удовольствие и уезжать по этой причине никто не захочет?
- Тогда мы сейчас должны многое понять и вернуться к футбольной системе, которая была в Советском Союзе. Когда нас все боялись и уважали. И футбол тогда у нас был великолепный. Столько имен! Сейчас таких игроков нет. Да что тут говорить, если нам сейчас за место в восьмерке на чемпионате мира дают ЗМС?! Раньше за первое место давали, а сейчас за восьмое - куда это годится? Обалдеть можно! Такого не бывает. Это просто смешно. Хотя я нисколько не смеюсь. Футболисты в этом не виноваты. Не к ним вопрос по поводу этого решения. Но то, что происходит это просто с ума сойти! Позор же! Самих себя же обманываем! К чему вообще весь этот пафос? Люди должны стремиться к призовым местам. Вот в 2008 году за результат на чемпионате Европы игроки сборной действительно заслужили ЗМС. У меня было много достижений, побед, но ЗМС я получил только несколько лет назад. Я тогда сказал: «Спасибо, что не посмертно». А сейчас за место в восьмерке дают — это что-то! Я знаю людей, которые должны быть ЗМС, они играли в футбол от души, добивались большого результата, но они не стали «заслуженными».
- Волейболистка Екатерина Гамова была первой из знаменитых спортсменов, не согласившихся с решением дать игрокам сборной России ЗМС.
- Я на 300% процентов с Гамовой согласен, она права. Она молодец. Человек, сказавший правильные вещи. Она прекрасно знает, что такое бороться за высокие места. Нашему спортивному руководству должно быть стыдно за свое решение. Бескова когда-то уволили с должности главного тренера за второе место на чемпионате Европы, а тут за выход в четвертьфинал чемпионата мира дают ЗМС. Это же издевательство над футболом! А что касается развития нашего футбола, то нам не надо придерживаться немецкой, английской системы — у нас есть хорошая система, которая была в СССР. Мы не можем делать так как немцы или англичане. У каждого свой путь в футболе. Германия — это Германия, Англия — это Англия, а Россия — это Россия. Мы не должны под кого-то подстраиваться. Была система в Советском Союзе — она нам приносила нам результат, и нас все боялись. Оглянитесь немного назад!
- Во время чемпионата мира вы затрагивали тему закрытия футбольных клубов. Сейчас близок к тому, чтобы сняться с чемпионата России махачкалинский «Анжи». Клуб не может получить от республики финансовую поддержку, на которую рассчитывал ранее.
- Мы потихоньку должны двигаться в правильном направлении. Нельзя так сразу сказать, что команды должны полностью сами себя обеспечивать. Никогда в России и СССР футбол не был прибыльным. Надо постепенно приходить к результату. А так убивать, резать? Разве так можно? Должна быть какая-то поддержка. Сначала, допустим, 30, потом 20% поддержки, чтобы команды выживали. А потом постепенно выходите на уровень. Вот, например, есть бюджет, который мы вам даем, а постепенно через год-два будем уменьшать вам, а вы сами тем временем тоже зарабатывайте деньги, выращивайте футболистов и так далее. За последнее время одиннадцать клубов у нас умерли, и еще одиннадцать исчезнут при таком подходе, как сейчас. Вот, например, «Амкар» исчез. Как же так? Пермский край и без команды! И кричат, что все у нас в футболе хорошо.
- Какое впечатление оставили матчи первого тура?
- Смотрел игру «Локомотив» - ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата — ну, в принципе ничего нового. В принципе игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперед. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодежь красно-синих. Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет. Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» - «Спартак» в следующем туре.
- Примечательными были два момента в матче «Рубин» - «Краснодар», когда нападающий южан Федор Смолов сначала отметился голом в ворота хозяев, а затем допустил ошибку, в результате которой «Рубин» вышел вперед. То, что произошло, эхо нереализованного на чемпионате мира пенальти?
- Я уже давно говорил, что Федору нужно было уезжать играть в Европу, бежать из нашего чемпионата. Правильное решение принял Александр Головин, уехавший в «Монако». Вот и Смолову нужно было уезжать. Но это уж не мне решать — у него есть агент и руководитель клуба. Просто здесь он точно не будет прогрессировать — напротив, начнет как игрок деградировать. Я абсолютно серьезно говорю. Буду очень болеть за Головина. Сейчас он должен почувствовать уровень футбола во французском чемпионате. Если есть достойные предложения — уезжайте.
- Будет обидно, если все разбегутся. Когда наступит момент, когда в плане игры выступать в нашем чемпионате будет одно удовольствие и уезжать по этой причине никто не захочет?
- Тогда мы сейчас должны многое понять и вернуться к футбольной системе, которая была в Советском Союзе. Когда нас все боялись и уважали. И футбол тогда у нас был великолепный. Столько имен! Сейчас таких игроков нет. Да что тут говорить, если нам сейчас за место в восьмерке на чемпионате мира дают ЗМС?! Раньше за первое место давали, а сейчас за восьмое - куда это годится? Обалдеть можно! Такого не бывает. Это просто смешно. Хотя я нисколько не смеюсь. Футболисты в этом не виноваты. Не к ним вопрос по поводу этого решения. Но то, что происходит это просто с ума сойти! Позор же! Самих себя же обманываем! К чему вообще весь этот пафос? Люди должны стремиться к призовым местам. Вот в 2008 году за результат на чемпионате Европы игроки сборной действительно заслужили ЗМС. У меня было много достижений, побед, но ЗМС я получил только несколько лет назад. Я тогда сказал: «Спасибо, что не посмертно». А сейчас за место в восьмерке дают — это что-то! Я знаю людей, которые должны быть ЗМС, они играли в футбол от души, добивались большого результата, но они не стали «заслуженными».
- Волейболистка Екатерина Гамова была первой из знаменитых спортсменов, не согласившихся с решением дать игрокам сборной России ЗМС.
- Я на 300% процентов с Гамовой согласен, она права. Она молодец. Человек, сказавший правильные вещи. Она прекрасно знает, что такое бороться за высокие места. Нашему спортивному руководству должно быть стыдно за свое решение. Бескова когда-то уволили с должности главного тренера за второе место на чемпионате Европы, а тут за выход в четвертьфинал чемпионата мира дают ЗМС. Это же издевательство над футболом! А что касается развития нашего футбола, то нам не надо придерживаться немецкой, английской системы — у нас есть хорошая система, которая была в СССР. Мы не можем делать так как немцы или англичане. У каждого свой путь в футболе. Германия — это Германия, Англия — это Англия, а Россия — это Россия. Мы не должны под кого-то подстраиваться. Была система в Советском Союзе — она нам приносила нам результат, и нас все боялись. Оглянитесь немного назад!
- Во время чемпионата мира вы затрагивали тему закрытия футбольных клубов. Сейчас близок к тому, чтобы сняться с чемпионата России махачкалинский «Анжи». Клуб не может получить от республики финансовую поддержку, на которую рассчитывал ранее.
- Мы потихоньку должны двигаться в правильном направлении. Нельзя так сразу сказать, что команды должны полностью сами себя обеспечивать. Никогда в России и СССР футбол не был прибыльным. Надо постепенно приходить к результату. А так убивать, резать? Разве так можно? Должна быть какая-то поддержка. Сначала, допустим, 30, потом 20% поддержки, чтобы команды выживали. А потом постепенно выходите на уровень. Вот, например, есть бюджет, который мы вам даем, а постепенно через год-два будем уменьшать вам, а вы сами тем временем тоже зарабатывайте деньги, выращивайте футболистов и так далее. За последнее время одиннадцать клубов у нас умерли, и еще одиннадцать исчезнут при таком подходе, как сейчас. Вот, например, «Амкар» исчез. Как же так? Пермский край и без команды! И кричат, что все у нас в футболе хорошо.
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