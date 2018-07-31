Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем

Андрей Канчельскис: ЗМС за место в восьмерке - это смешно, мы сами себя обманываем Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о впечатлениях по поводу матчей первого тура чемпионата РПЛ, не согласился с присвоением звания ЗМС футболистам сборной России, отметил, что Федору Смолову давно нужно было уезжать в зарубежный чемпионат, а также выразил мнение, что российскому футболу необходимо ориентироваться на систему, которая была в СССР.

- Какое впечатление оставили матчи первого тура?

- Смотрел игру «Локомотив» - ЦСКА за Суперкубок перед стартом чемпионата — ну, в принципе ничего нового. В принципе игра неплохая была, хотя и супер, конечно, не назовешь. Понравился ЦСКА. Дай бог, чтобы они дальше двигались вперед. Немало зависит от того, выдержит ли сейчас молодежь красно-синих. Ведь бывает, что и не выдерживают. Время покажет. Что в целом можно сказать о первом туре? Сейчас команды только начинают входить в сезон, начинают приходить в себя. У каждого клуба есть свои задачи. Надеюсь, интересной будет игра «Локомотив» - «Спартак» в следующем туре.

- Примечательными были два момента в матче «Рубин» - «Краснодар», когда нападающий южан Федор Смолов сначала отметился голом в ворота хозяев, а затем допустил ошибку, в результате которой «Рубин» вышел вперед. То, что произошло, эхо нереализованного на чемпионате мира пенальти?

- Я уже давно говорил, что Федору нужно было уезжать играть в Европу, бежать из нашего чемпионата. Правильное решение принял Александр Головин, уехавший в «Монако». Вот и Смолову нужно было уезжать. Но это уж не мне решать — у него есть агент и руководитель клуба. Просто здесь он точно не будет прогрессировать — напротив, начнет как игрок деградировать. Я абсолютно серьезно говорю. Буду очень болеть за Головина. Сейчас он должен почувствовать уровень футбола во французском чемпионате. Если есть достойные предложения — уезжайте.

- Будет обидно, если все разбегутся. Когда наступит момент, когда в плане игры выступать в нашем чемпионате будет одно удовольствие и уезжать по этой причине никто не захочет?

- Тогда мы сейчас должны многое понять и вернуться к футбольной системе, которая была в Советском Союзе. Когда нас все боялись и уважали. И футбол тогда у нас был великолепный. Столько имен! Сейчас таких игроков нет. Да что тут говорить, если нам сейчас за место в восьмерке на чемпионате мира дают ЗМС?! Раньше за первое место давали, а сейчас за восьмое - куда это годится? Обалдеть можно! Такого не бывает. Это просто смешно. Хотя я нисколько не смеюсь. Футболисты в этом не виноваты. Не к ним вопрос по поводу этого решения. Но то, что происходит это просто с ума сойти! Позор же! Самих себя же обманываем! К чему вообще весь этот пафос? Люди должны стремиться к призовым местам. Вот в 2008 году за результат на чемпионате Европы игроки сборной действительно заслужили ЗМС. У меня было много достижений, побед, но ЗМС я получил только несколько лет назад. Я тогда сказал: «Спасибо, что не посмертно». А сейчас за место в восьмерке дают — это что-то! Я знаю людей, которые должны быть ЗМС, они играли в футбол от души, добивались большого результата, но они не стали «заслуженными».

- Волейболистка Екатерина Гамова была первой из знаменитых спортсменов, не согласившихся с решением дать игрокам сборной России ЗМС.

- Я на 300% процентов с Гамовой согласен, она права. Она молодец. Человек, сказавший правильные вещи. Она прекрасно знает, что такое бороться за высокие места. Нашему спортивному руководству должно быть стыдно за свое решение. Бескова когда-то уволили с должности главного тренера за второе место на чемпионате Европы, а тут за выход в четвертьфинал чемпионата мира дают ЗМС. Это же издевательство над футболом! А что касается развития нашего футбола, то нам не надо придерживаться немецкой, английской системы — у нас есть хорошая система, которая была в СССР. Мы не можем делать так как немцы или англичане. У каждого свой путь в футболе. Германия — это Германия, Англия — это Англия, а Россия — это Россия. Мы не должны под кого-то подстраиваться. Была система в Советском Союзе — она нам приносила нам результат, и нас все боялись. Оглянитесь немного назад!

- Во время чемпионата мира вы затрагивали тему закрытия футбольных клубов. Сейчас близок к тому, чтобы сняться с чемпионата России махачкалинский «Анжи». Клуб не может получить от республики финансовую поддержку, на которую рассчитывал ранее.

- Мы потихоньку должны двигаться в правильном направлении. Нельзя так сразу сказать, что команды должны полностью сами себя обеспечивать. Никогда в России и СССР футбол не был прибыльным. Надо постепенно приходить к результату. А так убивать, резать? Разве так можно? Должна быть какая-то поддержка. Сначала, допустим, 30, потом 20% поддержки, чтобы команды выживали. А потом постепенно выходите на уровень. Вот, например, есть бюджет, который мы вам даем, а постепенно через год-два будем уменьшать вам, а вы сами тем временем тоже зарабатывайте деньги, выращивайте футболистов и так далее. За последнее время одиннадцать клубов у нас умерли, и еще одиннадцать исчезнут при таком подходе, как сейчас. Вот, например, «Амкар» исчез. Как же так? Пермский край и без команды! И кричат, что все у нас в футболе хорошо.
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 18:15
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12
(10)
№12 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ахилл
Во зажрался. Место в восьмерке ему уже мало. Ну, хотелось большего-базара нет. Но для сборной это уже успех. Не люблю таких снобов.

разговор не о том что зажрались,а о том что за 8-е место НЕ ДАЮТ ЗМС,люди очнитесь,хватит смотреть зомбоящик,научитесь думать своей головой


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№11 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Старый маразматик
Людям в кокошниках и шапках-ушанках ничего не докажешь и он и ничего не поймут,тк не умеют думать.Поэтому они как и раньше будут оскорблять немногочисленных людей ,говорящих правду.

Ты не прав !Он не борец за правду,он завистливый брюзга.Сам то он за что ЗМС получил?
За выслугу лет ?
Червиченко,Мостовой и т.п.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну господин Канчельскис в бытность игроком и подобного не сумел.Только письмо против Садырина как крыса подписал,ну и частенько в сборной об..ся....


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кончельскис, если попадание в восьмерку на ЧМ не такое уж и достижение, почему ваше поколение футболистов этого не добилось? И почему этого не смогли добиться все прочие сборные России и СССР, начиная с 1970 года?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Во зажрался. Место в восьмерке ему уже мало. Ну, хотелось большего-базара нет. Но для сборной это уже успех. Не люблю таких снобов.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Иди нах педальный
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: miktar (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Axreniks
oндoн! Недавно прочитал историю про письмо 14. И после всего этого , этa cцукa ещё и про стыд и порядочность вякает?


о чём и речь. "моралист ..ев"


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: Axreniks (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (10)

Ебaный гoндoн! Недавно прочитал историю про письмо 14. И после всего этого , этa cцукa ещё и про стыд и порядочность вякает?
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Пока будут такие зарплаты, толку не будет и в Европу никто не поедет. Для большинства людей - только рубль двигатель прогресса. Так уж человек устроен.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Старый маразматик г .ГЛУПОВ (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (11)

Людям в кокошниках и шапках-ушанках ничего не докажешь и он и ничего не поймут,тк не умеют думать.Поэтому они как и раньше будут оскорблять немногочисленных людей ,говорящих правду.
Регистрация: 23.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:22) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
+++++++++


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: Он Самый (Сегодня, 18:21) #
  • -4
  •  (10)

Опять всплыло то, что не тонет!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
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