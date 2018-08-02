Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими

Известный певец Сергей Шнуров выразил мнение, что в случае победы сборной России на ЧМ-2018 произошла бы катастрофа."Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас бы все в стране просто встало, остановилось. Мы бы вернулись в каменный век. Праздновали бы до конца жизни.Последствия были бы просто катастрофические. Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить",— сказал Шнуров в передаче Василия Уткина в YouTube.