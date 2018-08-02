Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими

Свернуть все/Развернуть все
Свернуть Лига ЕвропыСвернуть Молодежное первенство
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:14
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
11:43
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (6)
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (6)
11:24
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (2)
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (2)
10:23
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (2)
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (2)
10:10
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (4)
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (4)
09:34
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (11)
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (11)
08:47
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (1)
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (1)
Вчера, 23:43
Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ с "Фенербахче" или "Бенфикой" (23)
Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ с "Фенербахче" или "Бенфикой" (23)
Вчера, 23:00
"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель" (19)
"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель" (19)
Вчера, 22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду (4)
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду (4)
Вчера, 21:57
Абель Эрнандес подписал 3-летний контракт с ЦСКА (фото) (20)
Абель Эрнандес подписал 3-летний контракт с ЦСКА (фото) (20)
Вчера, 21:18
"Зенит" предложил 9 миллионов евро за Вериссимо, которым зимой интересовался "Спартак" (5)
"Зенит" предложил 9 миллионов евро за Вериссимо, которым зимой интересовался "Спартак" (5)
Вчера, 21:17
БАТЭ одержал победу над ХИКом
БАТЭ одержал победу над ХИКом
Вчера, 21:14
Англия может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030 (1)
Англия может подать заявку на проведение чемпионата мира-2030 (1)
Вчера, 21:12
"Рома" готова предложить за Промеса меньше 25 млн евро (21)
"Рома" готова предложить за Промеса меньше 25 млн евро (21)
Вчера, 20:54
Смолов вне конкуренции? Сборная неудачников 1-го тура (2)
Смолов вне конкуренции? Сборная неудачников 1-го тура (2)
Вчера, 20:18
Появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова (9)
Появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова (9)
Вчера, 20:14
Василий Березуцкий: у меня есть много предложений стать тренером, в том числе главным (2)
Василий Березуцкий: у меня есть много предложений стать тренером, в том числе главным (2)
Вчера, 19:43
Александр Селихов провел тренировку с мячом (3)
Александр Селихов провел тренировку с мячом (3)
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими
Известный певец Сергей Шнуров выразил мнение, что в случае победы сборной России на ЧМ-2018 произошла бы катастрофа.
"Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас бы все в стране просто встало, остановилось. Мы бы вернулись в каменный век. Праздновали бы до конца жизни.
Последствия были бы просто катастрофические. Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить",— сказал Шнуров в передаче Василия Уткина в YouTube.
Футбольный клуб
"Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас бы все в стране просто встало, остановилось. Мы бы вернулись в каменный век. Праздновали бы до конца жизни.
Последствия были бы просто катастрофические. Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить",— сказал Шнуров в передаче Василия Уткина в YouTube.
Футбольный клуб
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.