Замгубернатора Ростовской области арестовали за хищение 223 млн рублей при подготовке к ЧМ-2018

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш во вторник был арестован правоохранительными органами в рамках уголовного дела о хищениях при подготовке к чемпионату мира, прошедшему в 2018 году в России.

Сидашу вменяется злоупотребление должностными полномочиями при проведении работ по благоустройству территории, прилегающей к стадиону "Ростов-Арена". В частности, следователи полагают, что чиновник причастен к замене крупнозернистого песка на мелкий, что нанесло ущерб бюджету в размере 223 млн рублей.

Ранее по этому делу были задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко, учредитель и гендиректор АО "Донтрансгидромеханизация" Валентин Леванов и Андрей Андросов.

Sport24
Сегодня, 20:33
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