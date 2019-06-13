Златко Далич: в серии пенальти с Россией сборной Хорватии повезло
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич представил книгу "Россия нашей мечты" о выступлении своей команды на чемпионате мира-2018.
"Я помню каждый момент, который был в России. Когда мы играли в Сочи против России, первый тайм — было чему удивиться. Может, коллега помнит, что мы начали с 4 нападающими. Мне казалось, что они (сборная России) будут обороняться, но они повели и добились преимущества, забили гол.
Мы ожидали, что Россия будет играть на контратаках и блокировать нас, готовились, что полузащитники будут наиболее активными. После первого тайма пришлось поменять и игроков, и тактику, и мы тогда как раз убрали нескольких нападающих.
До самого конца была ничья, было трудно предсказать результат. Когда забили гол в дополнительное время, казалось, что все. Но они тоже играли героически и забили гол. В серии пенальти нам повезло. Но удача не бывает без причин, мы заслужили.
Наверное, нужно было ожидать, что российские болельщики расстроятся, но, тем не менее, они нашли в себе силы и эмоции, чтобы нас поблагодарить и поздравить. Спасибо им за это.
Какой город и стадион произвели наибольшее впечатление? Везде, где мы играли, были замечательные стадионы, и не хочется выделять какой-то один. Если по количеству болельщиков, то в Калининграде наших было больше всего. Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород, там мы обыграли Аргентину и Данию, но больше все-таки из-за Аргентины", - цитирует Далича Sport24.
"Я помню каждый момент, который был в России. Когда мы играли в Сочи против России, первый тайм — было чему удивиться. Может, коллега помнит, что мы начали с 4 нападающими. Мне казалось, что они (сборная России) будут обороняться, но они повели и добились преимущества, забили гол.
Мы ожидали, что Россия будет играть на контратаках и блокировать нас, готовились, что полузащитники будут наиболее активными. После первого тайма пришлось поменять и игроков, и тактику, и мы тогда как раз убрали нескольких нападающих.
До самого конца была ничья, было трудно предсказать результат. Когда забили гол в дополнительное время, казалось, что все. Но они тоже играли героически и забили гол. В серии пенальти нам повезло. Но удача не бывает без причин, мы заслужили.
Наверное, нужно было ожидать, что российские болельщики расстроятся, но, тем не менее, они нашли в себе силы и эмоции, чтобы нас поблагодарить и поздравить. Спасибо им за это.
Какой город и стадион произвели наибольшее впечатление? Везде, где мы играли, были замечательные стадионы, и не хочется выделять какой-то один. Если по количеству болельщиков, то в Калининграде наших было больше всего. Самый счастливый город для меня — Нижний Новгород, там мы обыграли Аргентину и Данию, но больше все-таки из-за Аргентины", - цитирует Далича Sport24.