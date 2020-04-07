Блаттер рассказал о политическом вмешательстве, из-за которого в США не состоится ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что страны-хозяйки чемпионатов мира определяются политическим решением на высоком уровне.

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- В исполкоме ФИФА было "джентльменское соглашение" относительно выбора хозяев турниров - чемпионат мира-2018 отдать России, чемпионат мира-2022 - США. Произошло политическое вмешательство, чтобы передать право проведения чемпионата мира-2022 Катару, вот и все. В решениях такого рода бывает политическое вмешательство на высоком уровне, - приводит слова Блаттера журналист Конов, ссылаясь на AFP.



Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году в городе Доха. Турнир планируется провести с ноября по декабрь.