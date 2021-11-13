"Карпин отлично справляется со своими обязанностями. Сейчас в сборной прекрасная атмосфера на фоне хорошего промежуточного результата. Игроки верят в тренера, а он в них", - цитирует Семина "Sport24".
Напомним, сборная России разгромила Кипр в предпоследнем матче квалификации к Чемпионату мира 2022 (6:0). Голами отличились Ерохин (дубль), Смолов, Мостовой, Сутормин и Заболотный. Сборная под руководством Карпина пока ни разу не проиграла и прямо сейчас имеет серию из 5 побед подряд.
В последнем матче подопечным Карпина предстоит гостевая встреча с Хорватией, которая пройдет 14 ноября. Матч стартует в 17:00 по Москве.
Семин: Карпин отлично справляется. Игроки верят в тренера, а он в них
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил работу Валерия Карпина в сборной России.
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