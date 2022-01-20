"На данный момент мы не получали от представителей РФС запрос на проведение стыковых матчей чемпионата мира", - цитирует пресс-службу "СЭ".
Напомним, сегодня появилась информация, что матчи с участием российской сборной могут перенести с "Лужников", которые изначально должны были принять встречи. Сообщалось, что возможный перенос связан с плохим состоянием газона на "Лужниках" и возможными ограничениями по количеству зрителей, из-за которых "ВТБ Арена" может выглядеть более заполненной.
Россия сыграет с Польшей на первом этапе стыковых матчей. Встреча должна пройти 24 марта. В случае победы подопечные Карпина встретятся на втором этапе стыков с победителем пары Швеция - Чехия.
"ВТБ Арена" не получала запрос на проведение стыковых матчей к ЧМ-2022
Пресс-служба "ВТБ Арены" отреагировала на слухи о возможном переносе стыковых матчей к ЧМ-2022 на стадион "Динамо".
Фото: РПЛ