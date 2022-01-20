В "Лужниках" опровергли информацию о проблемах с газоном

Пресс-служба арены заявила, что подготовка к проведению стыковых матчей к ЧМ-2022 идет по плану.

Фото: ТАСС





Напомним, сегодня появилась информация, что матчи с участием российской сборной могут перенести с "Лужников" на "ВТБ Арену". Сообщалось, что возможный перенос связан с плохим состоянием газона на "Лужниках" и возможными ограничениями по количеству зрителей, из-за которых "ВТБ Арена" может выглядеть более заполненной. Пресс-служба домашней арены "



В первом матче стыков к Чемпионату мира 2022 Россия сыграет со сборной Польши. Встреча состоится 24 марта. В случае победы российская сборная встретится с победителем пары Швеция - Чехия на втором этапе, который определит последних участников мундиаля от Европы. "У нас нет никаких проблем с газоном, подготовка к игре пока идет по согласованному плану. Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию ковидом, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как Большая спортивная арена "Лужники", - цитирует пресс-службу "РИА Новости Спорт" Напомним, сегодня появилась информация, что матчи с участием российской сборной могут перенести с "Лужников" на "ВТБ Арену". Сообщалось, что возможный перенос связан с плохим состоянием газона на "Лужниках" и возможными ограничениями по количеству зрителей, из-за которых "ВТБ Арена" может выглядеть более заполненной. Пресс-служба домашней арены " Динамо " также опровергла, что к ним поступал подобный запрос.В первом матче стыков к Чемпионату мира 2022 Россия сыграет со сборной Польши. Встреча состоится 24 марта. В случае победы российская сборная встретится с победителем пары Швеция - Чехия на втором этапе, который определит последних участников мундиаля от Европы.