Тадич – о поражении от Швейцарии: сложно, когда ты ведешь и быстро пропускаешь два мяча

Капитан сборной Сербии Душан Тадич высказался о поражении от Швейцарии и вылете команды из ЧМ-2022.
- Мы расстроены, мы приехали сюда, чтобы выйти из группы. У нас были шансы, провели хороший матч. Сложно, когда ты ведешь и быстро пропускаешь два мяча Эмоции? Эмоций нет, мы проиграли, — приводит комментарий Тадича "Матч ТВ"
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Вчера Сербия уступила Швейцарии со счетом 2:3. В первом тайме команда смогла переломить ход матча, забив два мяча, и выйти вперед. Но подопечным Мурата Якина все же удалось уйти сравнять счет. А во второй половине встречи швейцарцы смогли вырвать победу. Это поражение не позволило подопечным Драгана Стойкович выйти в плей-офф турнира. Сербы набрали 1 балл и заняли последнее место в своей группе.
Тадич провел на турнире 3 матча, в которых сделал 2 результативные передачи.