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Семин: Мбаппе - уникальный игрок, но давайте оценим его игру после ЧМ-2022

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.
Фото: Getty Images
- Мбаппе - уникальный игрок. Не зря он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира в Катаре. Но давайте оценивать игру тогда, когда турнир закончится, - приводит комментарий Семина "Чемпионат".

Сегодня подопечные Дидье Дешама обыграли Польшу со счетом 3:1. Форвард "трехцветных" Килиан Мбаппе оформил дубль. Всего на ЧМ-2022 игрок" ПСЖ" забил уже 5 мячей и является лучшим бомбардиром турнира. Также Килиан лидирует по системе гол плюс пас, набрав 7 баллов. Футболист стал самым молодым игроком, который забивал 9 мячей на ЧМ.


Семин Мбаппе Сборная Франции
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