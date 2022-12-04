Дешам: Мбаппе - лучший игрок в мире

Наставник сборной Франции Дидье Дешам назвал нападающего своей команды Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

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- Мбаппе сейчас лучший игрок в мире? Я не объективен, я француз и его тренер, но да, конечно. Он готовился к этому чемпионату мира. Даже если он не показал свою лучшую игру в течение некоторого времени, у него есть способности исключительного футболиста. Он может менять свою игру по ходу матча, — приводит комментарий Дешама RMC Sport.



Сегодня Килиан Мбаппе помог сборной Франции обыграть Польшу (3:1). Футболист оформил дубль. Всего у игрока "ПСЖ" уже 5 голов на ЧМ-2022. Француз стал первым игроком в истории, которому удалось забить 9 мячей на ЧМ до 24 лет. На ЧМ-2018 у Килиана было 4 гола.



В нынешнем сезоне Мбаппе за французский клуб сыграл 20 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.



Подопечные Дидье Дешама вышли в 1/4 финала ЧМ, где встретятся с победителем пары Англия - Сенегал.