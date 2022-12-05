"На 100% Рыбус не мог бы помочь сборной на ЧМ. Таково было решение, все об этом знали: футболисты, которые продолжат играть в чемпионате России, не будут вызываться в сборную. Не буду комментировать его выбор, но не считаю Рыбуса настолько хорошим футболистом, что он мог бы изменить игру сборной Польши в Катаре", - приводит слова Томчика "Чемпионат".
Напомним, Рыбус перебрался в "Спартак" летом этого года после окончания контракта с "Локомотивом". В Польше остались недовольны тем, что защитник остался в России, поэтому объявили, что он больше не будет вызываться в национальную сборную и пропустит ЧМ-2022 в Катаре.
После перехода в "Спартак" Рыбус не сумел закрепиться в стартовом составе красно-белых. Он провел за новую команду 11 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Контракт Рыбуса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро. В этом году Рыбусу исполнилось 33 года.
Польский журналист: не считаю, что Рыбус мог бы изменить игру сборной в Катаре
Журналист польского издания Pi?ka No?na Ярослав Томчик прокомментировал отсутствие защитника "Спартака" Мацея Рыбуса в составе сборной Польши на ЧМ-2022.
Фото: ФК "Спартак"