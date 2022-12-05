Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Япония
18:00
ХорватияНе начат
П1 3.7X 3.15П2 2.11
Бразилия
22:00
Южная КореяНе начат
П1 1.3X 6.4П2 13
Реклама лига ставок Сделать ставку

Польский журналист: не считаю, что Рыбус мог бы изменить игру сборной в Катаре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Журналист польского издания Pi?ka No?na Ярослав Томчик прокомментировал отсутствие защитника "Спартака" Мацея Рыбуса в составе сборной Польши на ЧМ-2022.
Фото: ФК "Спартак"
"На 100% Рыбус не мог бы помочь сборной на ЧМ. Таково было решение, все об этом знали: футболисты, которые продолжат играть в чемпионате России, не будут вызываться в сборную. Не буду комментировать его выбор, но не считаю Рыбуса настолько хорошим футболистом, что он мог бы изменить игру сборной Польши в Катаре", - приводит слова Томчика "Чемпионат".

Напомним, Рыбус перебрался в "Спартак" летом этого года после окончания контракта с "Локомотивом". В Польше остались недовольны тем, что защитник остался в России, поэтому объявили, что он больше не будет вызываться в национальную сборную и пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

После перехода в "Спартак" Рыбус не сумел закрепиться в стартовом составе красно-белых. Он провел за новую команду 11 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Контракт Рыбуса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро. В этом году Рыбусу исполнилось 33 года.


Сборная Польши Рыбус Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сулейманов: не удивлен вылету Германии - пусть поменьше прикрывают рты руками 1
Польский журналист: Россию все равно выкинули бы с ЧМ. Мы начали первыми, потому что это был наш соперник 4
Дзагоев: я не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается 1
Швец продлил контракт с "Ахматом" на три года
Ловрен и Модрич - основе Хорватии на матч с Японией
Польский журналист: не считаю, что Рыбус мог бы изменить игру сборной в Катаре 2
"Факел" объявил о расторжении контракта с Алиханом Шаваевым
Глава федерации футбола Уругвая - о судьях на ЧМ: кто-то просто кашлянул рядом с Роналду, а они ставят пенальти
Marca: Луис Энрике покинет сборную Испании после окончания ЧМ-2022 1
Сулейманов: "Пари НН" не допустит ошибку в плей-офф Кубка, будет серьезная борьба на пути к финалу
Marca: Роналду станет игроком "Аль-Насра" 1 января, он будет зарабатывать около 200 млн евро за сезон 11
Жуниньо: уровень Левандовского ниже, чем у других великих игроков – Месси и Мбаппе 6
Форвард "Пари НН" Сулейманов: ни от кого не скрываю, моя мечта – "Челси"
Игрок сборной Испании Мората: был бы счастлив, если бы Роналду выиграл ЧМ
Саутгейт – о четвертьфинале ЧМ-2022: сборная Франции станет для нас самым большим испытанием