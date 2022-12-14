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Кафанов: Ливакович с Аргентиной не сыграл ниже своего уровня, никакой его вины не было в пропущенных мячах

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Тренер вратарей России Виталий Кафанов оценил игру голкипера Доминика Ливаковича в полуфинальном матче против Аргентины (0:3).
Фото: ФК "Ростов"
- Ливакович с Аргентиной не сыграл ниже своего уровня, никакой его вины не было в пропущенных мячах. Больше того, он два раза спас команду, просто у аргентинцев была очень высокая реализация моментов, получилось, что момент — и гол. Ливакович ни сделал ни одной ошибки, если бы не он, то счёт был бы крупнее, - приводит комментарий Кафанова Metaratings.

Вчера Хорваты крупно проиграли Аргентине со счетом 0:3 и вылетели с ЧМ-2022. Голами отметились Лионель Месси и Хулиан Альварес (дубль). Несмотря на пропущенные мячи, вратарь хорватов Доминик Ливакович сделал несколько сейвов. Мундиаль в Катаре стал для голкипера "Динамо Загреб" успешным. Футболист выиграл для подопечных Златко Далича две серии пенальти. Сначала хорваты в 1/8 финала прошли Японию (1:1, 3:1 пен.), а затем в четвертьфинале Бразилию (1:1, 4:2 пен.) Своими спасениями Ливакович обратил на себя внимание мюнхенской "Баварии", так как вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер получил тяжелую травму.


Кафанов Сборная Аргентины Сборная Хорватии
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