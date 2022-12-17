Роналдиньо: сильно сомневаюсь, что Зидану по силам тренировать сборную Бразилии

Экс-полузащитник "Барселоны" Роналдиньо прокомментировал слухи о том, что Зинедин Зидан рассматривается на пост нового главного тренера сборной Бразилии.
"Зидан может возглавить нашу сборную? Это очень интересно. Но сильно сомневаюсь, что ему по силам. "Селесао" нужен свой специалист", - приводит слова Роналдиньо "РГ"
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Напомним, ранее Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после провала на чемпионате мира. Его команда остановилась на стадии четвертьфинала, уступив в серии пенальти сборной Хорватии, которая в итоге уступила Аргентине в полуфинале.
После ухода Тите в СМИ появилась информация, что Зинедин Зидан находится в числе специалистов, которые могут занять освободившийся пост.