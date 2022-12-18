Федун: теперь Месси точно гений футбола. Король сборной Аргентины

Экс-президент "Спартака
" Леонид Федун прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.
"Месси — король сборной Аргентины, которая смогла очень хорошо провести финал. Месси теперь точно гений футбола. Шёл к титулу чемпиона мира всю жизнь — и наконец достиг своей цели!" - цитирует Федуна "Чемпионат"
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Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони сыграла вничью с Францией в основное (2:2) и дополнительное время встречи (3:3). Лионель Месси отметился дублем. В результате аргентинцы выиграли в серии пенальти (4:2).
Всего на счету Месси 7 голов на этом турнире, он на один гол уступил в гонке бомбардиров Килиану Мбаппе. При этом по числу результативных действий они завершили турнир наравне - у Месси 7 голов и 3 результативные передачи, а в активе Мбаппе 8 мячей и 2 ассиста.