Ондуа: ЧМ - масштабный турнир, на нем нужно было всем показать, чего ты стоишь

Камерунец Гаэль Ондуа высказался по поводу своего выступления на ЧМ-2022.
- Знал, что нужно по максимуму использовать шанс, если попаду в заявку и тренерский штаб выпустит меня на поле. Это масштабный турнир. Нужно было всем показать, чего ты стоишь, - приводит слова Ондуа "Матч ТВ"
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Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в составе Камеруна выступал на ЧМ-2022 в Катаре. Африканская команда не смогла преодолеть групповой барьер, набрав за три игры 4 очка. Камерун закончил свое выступление на турнире на 3 месте в своем квартете. Ондуа провел на мундиале два матча, в которых оба раза выходил на замену. Футболист запомнился тем, что выходил на футбольное поле в бутсах с российским флагом.
ЧМ-2022 завершился победой Аргентины, которая в финале обыграла Францию (3:3, 4-2 пен.).