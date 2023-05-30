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Габулов: не собирать сборную России в июне – неправильное решение РФС

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Экс-голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов отреагировал на новость о том, что РФС решил отменить ближайший сбор национальной команды.
Фото: РИА Новости
– Не знаю, с чем связана отмена июньских сборов. Ранее мы отказались играть в турнире в Центральной Азии. Думаю, тренерский штаб, который задействован в одном из клубов РПЛ, решил не собирать футболистов, чтобы дать им возможность уйти в отпуск и отдохнуть, чтобы у них не было перегруза. Хотя какой может быть перегруз? В этих условиях нужно было участвовать в турнире и проводить сбор. Для страны и болельщиков матчи сборной России необходимы. Футболистам сборная тоже необходима, потому что сейчас они выступают только во внутренней арене — варятся в собственном соку. А здесь была отличная возможность участвовать в международном турнире. Думаю, не собирать игроков в июне — неправильное решение РФС, — передает слова Габулова "Чемпионат".

Сборная России по футболу должна была провести тренировочный сбор июне 2023 года. Однако накануне, 30 мая, РФС решил не собирать футболистов после завершения текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Валерий Карпин, главный тренер отечественной национальной команды, объяснил отмену ближайшего сбора тем, что игроки смогут более качественно подготовиться к новому сезону.

Отметим, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Свой последний матч подопечные Валерия Карпина провели 26 марта нынешнего года. Тогда команда России сумела одержать победу на Ираком со счетом 2:0. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что летом РФС хотел организовать товарищеские матчи коллективу Карпина. Однако подходящих соперников найти так и не удалось.


Сборная России Габулов
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