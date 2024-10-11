Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Эстония
19:00
АзербайджанНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ГерманияНе начат
Словакия
21:45
ШвецияНе начат
Чехия
21:45
АлбанияНе начат
Украина
21:45
ГрузияНе начат
Венгрия
21:45
НидерландыНе начат
Турция
21:45
ЧерногорияНе начат
Исландия
21:45
УэльсНе начат

Черчесов - о разгромном поражении Казахстана в матче с Австрией: когда счет 0:4, говорить особо не о чем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Станислав Черчесов, наставник сборной Казахстана, высказался по итогам матча с Австрией.
Фото: РФС
Напомним, встреча прошла вчера, 10 октября и завершилась крупной победой австрийской сборной со счетом 4:0.

- Когда счёт 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме, - цитирует экс-наставника сборной России Sports.kz.

Черчесов возглавляет сборную Казахстана с минувшего лета. Под его руководством национальная команда провела три официальных матча и не одержала ни одной победы - два поражения и одна ничья. Следующим соперником сборной Казахстана станет Словения, матч встреча состоится 13 октября в рамках Лиги наций, начало запланировано на 16:00 мск.

Станислав Черчесов Сборная Казахстана Сборная Австрии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится