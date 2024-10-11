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Черчесов - о разгромном поражении Казахстана в матче с Австрией: когда счет 0:4, говорить особо не о чем
Станислав Черчесов, наставник сборной Казахстана, высказался по итогам матча с Австрией.
Фото: РФС
Напомним, встреча прошла вчера, 10 октября и завершилась крупной победой австрийской сборной со счетом 4:0.
- Когда счёт 0:4, говорить особо не о чем. Мы допустили много ошибок. Мы не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой. Австрия, как всегда, сыграла очень хорошо и находится в отличной форме, - цитирует экс-наставника
сборной России
Sports.kz
.
Черчесов возглавляет сборную Казахстана с минувшего лета. Под его руководством национальная команда провела три официальных матча и не одержала ни одной победы - два поражения и одна ничья. Следующим соперником сборной Казахстана станет Словения, матч встреча состоится 13 октября в рамках Лиги наций, начало запланировано на 16:00 мск.
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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана
Сборная Австрии
Сегодня, 08:26
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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