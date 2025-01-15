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Черчесов продолжит работу со сборной Казахстана
Сегодня, 17:59
Управляющий директор Казахстанской федерации футбола Кайсар Бекенов заявил, что главный тренер Станислав Черчесов будет готовить сборную к ЧМ-2026.
Фото: КФФ
- Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме.
Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана 3 июня прошлого года, сменив на этом посту Магомеда Адиева. Под его руководством национальная команда провела 8 матчей, в которых потерпела 7 поражений и один раз сыграла вничью, не сумев ни разу поразить ворота соперников.
Напомним, ближайший чемпионат мира состоится летом 2026 года. Мундиаль пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики.
Источник:
"Матч ТВ"
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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана
ЧМ-2026
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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