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Черчесов продолжит работу со сборной Казахстана

Управляющий директор Казахстанской федерации футбола Кайсар Бекенов заявил, что главный тренер Станислав Черчесов будет готовить сборную к ЧМ-2026.
Фото: КФФ
- Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме.

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана 3 июня прошлого года, сменив на этом посту Магомеда Адиева. Под его руководством национальная команда провела 8 матчей, в которых потерпела 7 поражений и один раз сыграла вничью, не сумев ни разу поразить ворота соперников.

Напомним, ближайший чемпионат мира состоится летом 2026 года. Мундиаль пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики.

Источник: "Матч ТВ"

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