Хорватия выиграла у Фарерских островов в матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Хорватии одержала победу над командой Фарерских островов в отборочном матче к ЧМ-2026 со счетом 3:1.
Фото: Getty Images
Голы за сборную Хорватии забили защитник Йошко Гвардиол, нападающий Петар Муса и атакующий полузащитник Никола Влашич. За команду Фарерских островов отличился полузащитник Геза Давид Тури.

Квалификация ЧМ-2026

Группа L. 9 тур

Голы: Гвардиол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 - Тури, 16.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вушкович, Станишич, Перишич (Оршич, 71), Сучич, Крамарич, Марко Пашалич (Фрук, 61), Модрич (Влашич, 61), Марио Пашалич (Шутало, 46), Муса (Матанович, 74).

Фарерские острова: Ламхауге, Давидсен (Клеттскард, 88), Эдмундссон, Ватнхамар, Фэре, Юнсен, Соренсен (Агнарссон, 77), Андреасен, Тури (Бьярталид, 68), Фредериксберг (Юстинунссен, 77), Ольсен (Кнудсен, 68).

Предупреждения: Тури, 44, Бьярталид, 81.

