Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

"Явные фавориты". Адиев назвал сборную, способную выиграть ЧМ-2026

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев назвал сборную Португалии главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
"Кстати, совсем забыл про Португалию. Они явные фавориты на победу. Несмотря на последний матч португальцев с ирландцами, с полной уверенностью можно заявить, что у Роналду есть большие шансы на завоевание этого трофея", - сказал Адиев "Советскому спорту".

На данный момент сборная Португалии занимает первое место в турнирной таблице группы F отборочного турнира на ЧМ-2026, набрав 10 очков в 5-ти встречах. Национальная команда располагается на 5-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.

Напомним, что победителем прошлого чемпионата мира стала Аргентина. В финале турнира команда встретилась со сборной Франции, основное время матча завершилось со счетом 3:3, команда Лионеля Скалони победила в серии пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится