Экс-хавбек "Рубина" может получить работу в клубе - источник

Экс-полузащитник "Рубина" Олег Иванов может начать тренерскую карьеру в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, 39-летнему экс-футболисту предложили войти в штаб главного тренера команды Франка Артиги. Сейчас стороны продолжают переговоры.

Ранее Иванов объявил о завершении профессиональной карьеры. Последние четыре сезона хавбек провёл в составе "Рубина".

За годы выступлений в РПЛ опытный полузащитник также защищал цвета "Крыльев Советов", "Уфы", "Ростова" и "Ахмата", где отыграл восемь сезонов.

