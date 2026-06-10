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Суперкомпьютер предсказал, какие сборные сыграют в финале ЧМ-2026

Аналитическая платформа Football Meets Data опубликовала результаты симуляций чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Согласно прогнозу модели, в решающем матче турнира встретятся сборные Аргентины и Испании. Действующие чемпионы мира из Аргентины постараются защитить титул, завоёванный на мундиале в Катаре.

На групповом этапе предстоящего турнира аргентинцы сыграют против сборных Алжира, Австрии и Иордании. Испанцам предстоят матчи с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

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