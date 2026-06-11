Монтес выведет Мексику на матч открытия ЧМ с капитанской повязкой

Сразу два футболиста клубов РПЛ вошли в заявку сборной Мексики на матч открытия чемпионата мира 2026 года против ЮАР.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



Напомним, встреча Мексики и ЮАР станет первой на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. Защитник " Локомотива " Сесар Монтес появится на поле с первых минут и выведет мексиканскую команду с капитанской повязкой. А вот полузащитник московского " Динамо " Луис Чавес начнёт встречу на скамейке запасных.Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.Напомним, встреча Мексики и ЮАР станет первой на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.