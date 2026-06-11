Чемпионат мира 2026 года официально стартовал

Чемпионат мира - 2026 года официально стартовал.

Фото: ФИФА

Первый матч турнира начался в 22:00 по московскому времени.



Право открыть мировое первенство получили сборные Мексики и ЮАР, которые встречаются в рамках стартового тура группы A. Игра проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико.



Напомним, групповая стадия чемпионата мира продлится до 27 июня. Турнир проходит на полях США, Канады и Мексики.