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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
1 - 0 1 0
ЮАР1 тайм

Чемпионат мира 2026 года официально стартовал

Чемпионат мира - 2026 года официально стартовал.
Фото: ФИФА
Первый матч турнира начался в 22:00 по московскому времени.

Право открыть мировое первенство получили сборные Мексики и ЮАР, которые встречаются в рамках стартового тура группы A. Игра проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Напомним, групповая стадия чемпионата мира продлится до 27 июня. Турнир проходит на полях США, Канады и Мексики.

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