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Бывший игрок "Спартака" назвал главного фаворита чемпионата мира

Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года и выбрал сборную, которую считает главным претендентом на трофей.
Фото: Getty Images
По мнению эксперта, наиболее серьёзные шансы на победу в турнире имеет национальная команда Франции. Мор отметил глубину состава и уровень исполнителей в распоряжении Дидье Дешама.

- После долгих раздумий, дрожащими руками, но (поставил бы деньги) на Францию. Потому что они претенденты номер один. У них самый сильный состав, - приводит слова Мора "Матч ТВ".

На групповом этапе мирового первенства французы сыграют с командами Сенегала, Норвегии и Ирака.

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