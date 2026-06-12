Бывший игрок "Спартака" назвал главного фаворита чемпионата мира

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- После долгих раздумий, дрожащими руками, но (поставил бы деньги) на Францию. Потому что они претенденты номер один. У них самый сильный состав, - приводит слова Мора "Матч ТВ"

По мнению эксперта, наиболее серьёзные шансы на победу в турнире имеет национальная команда Франции. Мор отметил глубину состава и уровень исполнителей в распоряжении Дидье Дешама.На групповом этапе мирового первенства французы сыграют с командами Сенегала, Норвегии и Ирака.