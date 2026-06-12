Болельщик умер перед матчем открытия ЧМ-2026

Трагический инцидент произошёл перед матчем открытия чемпионата мира 2026 года в Мехико.



Фото: ФИФА

По информации СМИ, скончался болельщик, которому стало плохо незадолго до начала встречи между сборными Мексики и ЮАР.



Ранее сообщалось, что 40-летний болельщик перенёс сердечный приступ после прохода на территорию арены. Медики оперативно оказали ему помощь и доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.



Напомним, матч Мексики и ЮАР стал первой игрой чемпионата мира 2026 года.