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Болельщик умер перед матчем открытия ЧМ-2026

Трагический инцидент произошёл перед матчем открытия чемпионата мира 2026 года в Мехико.
Фото: ФИФА
По информации СМИ, скончался болельщик, которому стало плохо незадолго до начала встречи между сборными Мексики и ЮАР.

Ранее сообщалось, что 40-летний болельщик перенёс сердечный приступ после прохода на территорию арены. Медики оперативно оказали ему помощь и доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Напомним, матч Мексики и ЮАР стал первой игрой чемпионата мира 2026 года.

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