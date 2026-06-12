США и Парагвай назвали стартовые составы на игру чемпионата мира

Стали известны стартовые составы сборных США и Парагвая на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

США: Фриз, Дест, Ричардс, Адамс, Робинсон, Маккенни, Рим, Фриман, Тилльман, Пулишич, Балогун.



Парагвай: Хиль, Касерес, Гомес, Альдерете, Алонсо, Диего Гомес, Кубас, Бобадилья, Энкисо, Альмирон, Санабриа.



Встреча состоится в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.



Для обеих команд этот поединок станет первым на турнире. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, а участие в соревновании принимают 48 национальных сборных.