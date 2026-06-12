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Чемпионат Мира

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США
04:00
ПарагвайНе начат
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

США и Парагвай назвали стартовые составы на игру чемпионата мира

Стали известны стартовые составы сборных США и Парагвая на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
США: Фриз, Дест, Ричардс, Адамс, Робинсон, Маккенни, Рим, Фриман, Тилльман, Пулишич, Балогун.

Парагвай: Хиль, Касерес, Гомес, Альдерете, Алонсо, Диего Гомес, Кубас, Бобадилья, Энкисо, Альмирон, Санабриа.

Встреча состоится в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Для обеих команд этот поединок станет первым на турнире. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, а участие в соревновании принимают 48 национальных сборных.

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