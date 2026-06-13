У сборной Англии украли экипировку перед стартом ЧМ-2026

Сборная Англии лишилась части экипировки и тренировочного инвентаря перед стартом чемпионата мира - 2026.

Фото: Getty Images

Как сообщает The Sun, вещи команды были украдены во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити.



По информации источника, среди пропавшего оказались бутсы футболистов, мячи, аналитическое оборудование, тактические доски Томаса Тухеля и массажные столы. Отмечается, что всё это отправили в Канзас-Сити заранее, пока сама команда добиралась в город отдельно.



Свой путь на чемпионате мира команда Томаса Тухеля начнёт 17 июня матчем против Хорватии.