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У сборной Англии украли экипировку перед стартом ЧМ-2026

Сборная Англии лишилась части экипировки и тренировочного инвентаря перед стартом чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Sun, вещи команды были украдены во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити.

По информации источника, среди пропавшего оказались бутсы футболистов, мячи, аналитическое оборудование, тактические доски Томаса Тухеля и массажные столы. Отмечается, что всё это отправили в Канзас-Сити заранее, пока сама команда добиралась в город отдельно.

Свой путь на чемпионате мира команда Томаса Тухеля начнёт 17 июня матчем против Хорватии.

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