ФИФА назвала лучшего футболиста матча Германия - Кюрасао

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц получил награду лучшему игроку матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Кюрасао.

Фото: ФИФА

Об этом сообщила ФИФА по итогам встречи. Форвард внёс весомый вклад в разгромную победу бундестим со счётом 7:1, оформив дубль. Один из своих мячей Хаверц забил с пенальти в концовке первого тайма, а во втором вновь поразил ворота соперника.



Благодаря крупной победе Германия набрала три очка и возглавила группу E. Матч между Эквадором и Кот-д'Ивуаром, двумя другими участниками группы, состоится ночью 15 июня.