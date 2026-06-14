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ФИФА назвала лучшего футболиста матча Германия - Кюрасао

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц получил награду лучшему игроку матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Кюрасао.
Фото: ФИФА
Об этом сообщила ФИФА по итогам встречи. Форвард внёс весомый вклад в разгромную победу бундестим со счётом 7:1, оформив дубль. Один из своих мячей Хаверц забил с пенальти в концовке первого тайма, а во втором вновь поразил ворота соперника.

Благодаря крупной победе Германия набрала три очка и возглавила группу E. Матч между Эквадором и Кот-д'Ивуаром, двумя другими участниками группы, состоится ночью 15 июня.

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