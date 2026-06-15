Япония и Нидерланды сыграли вничью, забив четыре гола во втором тайме

Сборные Нидерландов и Японии не смогли выявить победителя в матче первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2. После безголевого первого тайма команды выдали яркую вторую половину игры. На 50-й минуте Вирджил ван Дейк вывел нидерландцев вперёд, однако вскоре Кэйто Накамура восстановил равновесие. Спустя семь минут Крисенсио Саммервилл вновь обеспечил европейской сборной преимущество.



Казалось, что Нидерланды удержат победный счёт, однако на 89-й минуте Даити Камада забил второй мяч японцев и принёс своей команде ничью.