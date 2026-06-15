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"Нам нечего стыдиться". Адвокат - после 1:7 от Германии

Дик Адвокат прокомментировал первый в истории матч сборной Кюрасао на чемпионатах мира.
Фото: Getty Images
Несмотря на крупное поражение от Германии со счётом 1:7, специалист не стал критиковать футболистов.

- Это огромный урок для всех в нашей команде. И нам совершенно нечего стыдиться. Абсолютно нечего, - заявил наставник сборной Кюрасао после матча.

Несмотря на разгромный счёт, футболисты Кюрасао всё же отметились историческим событием. На 21-й минуте Ливано Комененсия отправил мяч в ворота Германии и стал автором первого гола своей национальной команды на чемпионатах мира.

Во втором туре группового этапа команда Адвоката встретится со сборной Эквадора.

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