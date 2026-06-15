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Первак назвал футболиста, которого не хватает на ЧМ-2026 - это экс-игрок клубов РПЛ

Юрий Первак выразил сожаление из-за отсутствия сборной Грузии на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Бывший генеральный директор "Спартака" отметил, что одному из лидеров национальной команды Хвиче Кварацхелии наверняка было бы что показать на нынешнем турнире.

- Он хороший футболист, умный футболист, он молодец и жаль, что он с Грузией не участвует на чемпионате мира в Америке. Я был на финале Лиги чемпионов, парень просто показывает классную игру, - цитирует Первака Vprognoze.ru.

Напомним, сборная Грузии не сумела квалифицироваться на мировое первенство, проходящее в США, Канаде и Мексике. Кварацхелия выступает за национальную команду с 2019 года и за это время забил 23 мяча в 50 матчах.

Напомним, ранее Кварацхелия играл в чемпионате России - за "Локомотив" и "Рубин".

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