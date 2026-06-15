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Назван лучший игрок матча Нидерланды - Япония

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Японии.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.

Капитан "оранжевых" провёл на поле весь матч и отметился забитым мячом, открыв счёт во втором тайме. Кроме того, ван Дейк активно действовал в обороне, записав на свой счёт восемь выносов и один перехват.

34-летний футболист также выиграл три верховых единоборства из четырёх и продемонстрировал высокую точность передач - 93 процента.

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