Япония прервала уникальную серию сборной Нидерландов на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов лишилась своей серии на чемпионатах мира после матча с Японией.

Фото: ФИФА

Как сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП, "оранжевые" впервые за долгое время пропустили более одного мяча после перерыва в игре финальной стадии мундиаля.



Встреча первого тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счётом 2:2. Оба своих гола японцы забили во втором тайме, что прервало уникальную серию нидерландской команды, насчитывавшую 27 матчей подряд без двух пропущенных мячей после перерыва.