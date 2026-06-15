Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
0 - 0 0 0
Эквадор2 тайм
Швеция
05:00
ТунисНе начат
Испания
19:00
Кабо-ВердеНе начат
Бельгия
22:00
ЕгипетНе начат

Япония прервала уникальную серию сборной Нидерландов на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов лишилась своей серии на чемпионатах мира после матча с Японией.
Фото: ФИФА
Как сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП, "оранжевые" впервые за долгое время пропустили более одного мяча после перерыва в игре финальной стадии мундиаля.

Встреча первого тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счётом 2:2. Оба своих гола японцы забили во втором тайме, что прервало уникальную серию нидерландской команды, насчитывавшую 27 матчей подряд без двух пропущенных мячей после перерыва.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится