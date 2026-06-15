Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
0 - 0 0 0
Эквадор2 тайм
Швеция
05:00
ТунисНе начат
Испания
19:00
Кабо-ВердеНе начат
Бельгия
22:00
ЕгипетНе начат

Мостовой высказался о выступлении Дугласа Сантоса на ЧМ-2026

Александр Мостовой поделился мнением об игре Дугласа Сантоса в матче сборной Бразилии против Марокко на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Эксперт отметил, что защитник "Зенита" провёл достойную встречу, но не относится к числу футболистов, определяющих игру "селесао".

- Дуглас вышел в старте, но ничего кардинального не сделал. В сборной Бразилии решают другие люди. Дуглас показал себя с хорошей стороны, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru.

Футболист петербургского клуба появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится