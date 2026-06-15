Мостовой высказался о выступлении Дугласа Сантоса на ЧМ-2026

Александр Мостовой поделился мнением об игре Дугласа Сантоса в матче сборной Бразилии против Марокко на чемпионате мира - 2026.

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- Дуглас вышел в старте, но ничего кардинального не сделал. В сборной Бразилии решают другие люди. Дуглас показал себя с хорошей стороны, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru

Футболист петербургского клуба появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Эксперт отметил, что защитник " Зенита " провёл достойную встречу, но не относится к числу футболистов, определяющих игру "селесао".Футболист петербургского клуба появился на поле с первых минут и отыграл весь матч. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.