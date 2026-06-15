Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
1 - 0 1 0
Тунис1 тайм
Испания
19:00
Кабо-ВердеНе начат
Бельгия
22:00
ЕгипетНе начат

Гол на 90-й минуте принёс Кот-д'Ивуару победу над Эквадором

Сборная Кот-д'Ивуара стартовала на чемпионате мира - 2026 с победы над Эквадором.
Фото: ФИФА
Судьба встречи решилась уже в самой концовке, когда африканская команда сумела вырвать три очка.

Долгое время соперники не могли поразить ворота друг друга, однако на 90-й минуте своё слово сказал Амад Диалло. Нападающий ивуарийцев принёс своей сборной минимальную победу со счётом 1:0.

Группа Е. 1 тур

Гол: Диалло, 90

Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана, Дуэ, (Коссуну, 89), Агбаду, Конан, Синго, Кессье, Секо Фофана, (Улаи, 77), Ваи, (Диалло, 56), Дьоманд, Туре, (Йоан Бонни, 56), Пепе ( Сангаре, 77).

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Кайседо, Франко, (Пресиадо, 62), Минда, (Ангуло, 56), Вите, Валенсия, (Родригес, 77), Плата, Йебоа (Поросо, 62).

Предупреждения: Секо Фофана, 28, Кессье, 38, Дуэ, 40, Поросо, 73

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится