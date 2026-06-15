Гол на 90-й минуте принёс Кот-д'Ивуару победу над Эквадором

Сборная Кот-д'Ивуара стартовала на чемпионате мира - 2026 с победы над Эквадором.

Фото: ФИФА

Судьба встречи решилась уже в самой концовке, когда африканская команда сумела вырвать три очка.



Долгое время соперники не могли поразить ворота друг друга, однако на 90-й минуте своё слово сказал Амад Диалло. Нападающий ивуарийцев принёс своей сборной минимальную победу со счётом 1:0.



Группа Е. 1 тур



Гол: Диалло, 90



Кот-д'Ивуар: Яхья Фофана, Дуэ, (Коссуну, 89), Агбаду, Конан, Синго, Кессье, Секо Фофана, (Улаи, 77), Ваи, (Диалло, 56), Дьоманд, Туре, (Йоан Бонни, 56), Пепе ( Сангаре, 77).



Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Кайседо, Франко, (Пресиадо, 62), Минда, (Ангуло, 56), Вите, Валенсия, (Родригес, 77), Плата, Йебоа (Поросо, 62).



Предупреждения: Секо Фофана, 28, Кессье, 38, Дуэ, 40, Поросо, 73