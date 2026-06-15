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Сборная Испании сенсационно потеряла очки в матче с Кабо-Верде

Сборная Испании неожиданно потеряла очки в первом же матче чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Встреча с Кабо-Верде завершилась без забитых мячей - 0:0.

После первого тура Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку. Их соперниками по группе H также являются Уругвай и Саудовская Аравия.

Группа Н. 1 тур

Испания: Симон, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Льоренте, Фабиан Руис (Мерино, 71), Родри (Уильямс, 87), Педри, Гави (Ямаль, 71), Ферран Торрес (Ольмо, 81), Оярсабаль.

Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал (Жоау Паулу, 76), Морейра, Мендеш, Л. Дуарте (Д. Дуарте, 61), Арканжу (Монтейру, 79), Ленини, Кабрал (Семедо, 61), Ливраменто (Да Кошта, 61).

Предупреждения: Лопеш Кабрал, 16, Педри, 90+3.

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