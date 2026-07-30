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Белоус - о бойкоте турниров ФИФА со стороны УЕФА: Инфантино сейчас быстро переобуется

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус отреагировал на протест УЕФА против Инфантино и ФИФА.
Фото: Global Look Press
"Естественно, консолидированно объявить позицию УЕФА — это абсолютно правильно. Все?таки Инфантино такой… Ты ему в глаза, а он тебе божья роса… Думаю, он сейчас быстро переобуется и скажет, что это просто было выяснение мнений федераций и так далее", - сказал Белоус "Матч ТВ".


Сегодня, 30 июля, УЕФА заявила о бойкоте участия 55 европейских команд, включая Россию, на ЧМ-2030. Причиной стали планы ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.

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