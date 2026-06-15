Пономарёв раскритиковал игру сборной Испании после матча с Кабо-Верде

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче чемпионата мира между сборными Испании и Кабо-Верде (0:0).

Фото: ФИФА

- Испанцы что-то плохие совсем: играют так же, как и наши. Пока на чемпионате мира интересную игру показали только Германия и США. Но по большому счету пока чего-то особенного по игре нет. Середину поля проходят многие довольно медленно, часто пасы поперек и назад.



А у Кабо-Верде, кстати, неплохая сборная, стараются ребята, неплохая техника, вратарь хороший: кое-что он даже потянул. Как ни удивительно, Кабо-Верде может занять второе место в группе.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info