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Мексиканский вратарь Очоа рассказал о своих планах после ЧМ-2026
Сегодня, 09:30
40-летний вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поведал о своих планах на футбольную карьеру после завершения чемпионата мира по футболу.
Фото: Getty Images
По словам Очоа, он уже не видит, ради чего продолжать играть в футбол.
"Сборная Мексики всегда была моим компасом, направлением в моей карьере и в жизни. Я не могу представить свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой бы она была без неё.
Сейчас, когда моё время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу, ради чего продолжать играть.
Я наслаждался каждым моментом здесь, отдавал на поле всё. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой", — сказал Очоа в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале ФИФА.
Чемпионат мира 2026 года является для Гильермо Очоа шестым в карьере. На мировых первенствах 2006 и 2010 годов Очоа был запасным вратарём сборной Мексики, в качестве запасного он также начал ЧМ-2026. На турнирах 2014, 2018 и 2022 годов Гильермо в общей сложности провёл за национальную команду 11 матчей, в 4 из которых отстоял на ноль, а в остальных поединках пропустил 12 мячей. С 2025 года Очоа выступает за кипрский клуб АЕЛ Лимасол.
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Гильермо Очоа
Сборная Мексики
ЧМ-2026
АЕЛ Лимассол
Опубликовал:
Максим Фомченков
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