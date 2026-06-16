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Гришин - о сборной-участнике ЧМ-2026: опозорились в первом матче

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о матче сборной Швейцарии против Катара.
Фото: Getty Images
Александр Гришин заявил, что национальная команда Швейцарии должна была уверенно побеждать сборную Катара.

"Швейцарцы в первом матче чемпионата мира опозорились, хотя они должны были просто выносить сборную Катара. В таких матчах надо сразу забивать второй мяч, чтобы не было никаких случайностей.
Потому что может ведь залететь или со стандарта, или кто-то с тридцати метров может пробить в девятку", - сказал Гришин "РИА Новости".

13 июня состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Катара. Встреча проходила на стадионе "Левайс" в США. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. В первом тайме пенальти реализовал швейцарский форвард Брил Эмболо. В компенсированное ко второму тайму время левый защитник Миро Мухайм забил гол в свои ворота.

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