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Гришин - о сборной-участнике ЧМ-2026: опозорились в первом матче
Сегодня, 14:00
Бывший игрок
ЦСКА
Александр Гришин высказался о матче сборной Швейцарии против Катара.
Фото: Getty Images
Александр Гришин заявил, что национальная команда Швейцарии должна была уверенно побеждать сборную Катара.
"Швейцарцы в первом матче чемпионата мира опозорились, хотя они должны были просто выносить сборную Катара. В таких матчах надо сразу забивать второй мяч, чтобы не было никаких случайностей.
Потому что может ведь залететь или со стандарта, или кто-то с тридцати метров может пробить в девятку", - сказал Гришин
"РИА Новости"
.
13 июня состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Катара. Встреча проходила на стадионе "Левайс" в США. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. В первом тайме пенальти реализовал швейцарский форвард Брил Эмболо. В компенсированное ко второму тайму время левый защитник Миро Мухайм забил гол в свои ворота.
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Александр Гришин
ЧМ-2026
Сборная Швейцарии
Сборная Катара
Опубликовал:
Данил Пелих
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