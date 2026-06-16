Стали известны стартовые составы на матч Франция - Сенегал

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Сенегала на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.



С первых минут у французов на поле появятся Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле, Мбаппе и Дуэ.



В составе сборной Сенегала в основе выйдут Менди, Диатта, Ньякате, Кулибали, Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Сарр, Мане и Джексон.



Отметим, что в группу Франции и Сенегала также входят Норвегия и Ирак. ЧМ-2026 проходит сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.