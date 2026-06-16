Ловчев - о ЧМ-2026: я могу понять недонастрой фаворитов

Ничья сборной Испании в матче с Кабо-Верде не стала для Евгения Ловчева поводом для серьёзных выводов о перспективах команды Луиса де ла Фуэнте.



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- Знаете, в чём дело: Кабо-Верде в итоге-то вылетит, а Испания останется на турнире. Я смотрел почти все матчи ЧМ и практически в каждой встрече был либо не тот результат, который ожидали, либо не тот уровень игры от фаворита. По сути, только немцы Кюрасао загнали на Камчатку, - сказал Ловчев "Матч ТВ"

Ловчев отметил, что многие сборные подходят к групповому этапу без особого риска, поскольку даже третье место оставляет шансы на выход в плей-офф.Напомним, встреча Испании и Кабо-Верде завершилась без забитых мячей. Для африканской сборной этот матч стал дебютным на чемпионатах мира.