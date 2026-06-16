Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
0 - 0 0 0
Сенегал2 тайм

Ловчев - о ЧМ-2026: я могу понять недонастрой фаворитов

Ничья сборной Испании в матче с Кабо-Верде не стала для Евгения Ловчева поводом для серьёзных выводов о перспективах команды Луиса де ла Фуэнте.
Фото: ФИФА
Ловчев отметил, что многие сборные подходят к групповому этапу без особого риска, поскольку даже третье место оставляет шансы на выход в плей-офф.

- Знаете, в чём дело: Кабо-Верде в итоге-то вылетит, а Испания останется на турнире. Я смотрел почти все матчи ЧМ и практически в каждой встрече был либо не тот результат, который ожидали, либо не тот уровень игры от фаворита. По сути, только немцы Кюрасао загнали на Камчатку, - сказал Ловчев "Матч ТВ".

Напомним, встреча Испании и Кабо-Верде завершилась без забитых мячей. Для африканской сборной этот матч стал дебютным на чемпионатах мира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится