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Сенегал2 тайм

Франция и Сенегал не забили в первом тайме матча ЧМ-2026

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Сенегала зрители пока не увидели забитых мячей.
Фото: ФИФА
После первых 45 минут на табло сохраняется счёт 0:0.

Мундиаль проходит в эти дни в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Участие на ЧМ-2026 принимают сразу 48 национальных команд. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.

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