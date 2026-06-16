Франция и Сенегал не забили в первом тайме матча ЧМ-2026

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Сенегала зрители пока не увидели забитых мячей.

Фото: ФИФА

После первых 45 минут на табло сохраняется счёт 0:0.



Мундиаль проходит в эти дни в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Участие на ЧМ-2026 принимают сразу 48 национальных команд. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.